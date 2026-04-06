Deputado Vinicius Cozzolino se filia ao PSD

O deputado estadual Vinicius Cozzolino anunciou nesta segunda-feira (dia 6), por meio de suas redes sociais, sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD), em decisão construída após diálogo com seu grupo político e lideranças do estado.

A mudança partidária ocorre em sintonia com o projeto político liderado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, pré-candidato ao Governo do Estado. Segundo o parlamentar, a escolha foi baseada na identificação com uma agenda voltada ao desenvolvimento estrutural do Rio de Janeiro e ao fortalecimento de áreas essenciais.

Entre as prioridades destacadas estão a ampliação de investimentos em Magé e no interior do estado, o fortalecimento da rede estadual de saúde pública, com destaque para a futura inauguração da Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade, em Magé, que também atenderá municípios como Itaboraí, Tanguá, Cachoeiras de Macacu, Teresópolis e Rio Bonito, além de ações voltadas à segurança pública e ao combate à criminalidade.

O deputado também ressaltou o compromisso com o avanço da ciência, tecnologia e inovação, a melhoria da qualidade do ensino público e a ampliação das oportunidades de emprego, especialmente para a juventude.

“Essa é uma decisão tomada com responsabilidade e alinhada ao projeto que acredito ser o melhor para o futuro do nosso estado. Seguiremos trabalhando com seriedade e dedicação para garantir mais desenvolvimento e oportunidades para a população fluminense”, afirmou.

O parlamentar reafirmou ainda seu compromisso com os eleitores e com a população do estado do Rio de Janeiro, destacando que seguirá atuando com foco em resultados e no desenvolvimento regional.