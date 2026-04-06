Vereador de Piraí, Betão anuncia pré-candidatura a deputado estadual pelo PDT

O vereador de Piraí Roberto Horta Jardim Salles (PDT), conhecido como Betão, anunciou no último sábado (dia 4) sua pré-candidatura a deputado estadual. O comunicado foi feito por meio das redes sociais.

Em seu segundo mandato na Câmara Municipal, Betão foi o vereador mais votado na última eleição municipal. Advogado, de 45 anos, ele afirma que a decisão de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) foi motivada, principalmente, pela pauta da educação.

“Depois de muita conversa, reflexão e incentivo de muita gente, tomei a decisão de ser pré-candidato a deputado estadual pelo PDT, porque acredito que o futuro do Rio de Janeiro passa pela educação pública de qualidade”, disse.

O parlamentar destacou propostas ligadas à ampliação do ensino em tempo integral e citou experiências implementadas em Piraí. Segundo ele, cerca de 30% da rede municipal já funciona nesse modelo, com meta de universalização em quatro anos.

“Estudei no Ciep e sei o poder transformador do ensino integral. Quero ampliar esse modelo para todo o estado”, afirmou. Ele também mencionou a implantação de ensino técnico por meio do IFRJ no município.

Betão é enteado do ex-governador e atual prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão, e tem atuação política ligada a pautas sociais e educacionais.

A pré-candidatura recebeu manifestação pública de apoio do presidente estadual do PDT e prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Em comentário nas redes sociais, ele afirmou que Betão “tem trajetória marcada pela defesa da educação” e que pode contribuir para fortalecer a bancada do partido na Alerj.

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