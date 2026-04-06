Mulher é presa com quatro fuzis e uma pistola na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Federal prendeu, na tarde desta segunda-feira (dia 6), em flagrante, uma mulher que transportava quatro fuzis e uma pistola em veículo com destino à cidade do Rio de Janeiro.

A interceptação ocorreu durante uma barreira policial montada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do município de Itatiaia. Os policiais federais abordaram um veículo de aplicativo proveniente do estado de São Paulo e, depois da sinalização positiva do cão farejador presente no local, realizaram uma checagem nas bagagens que estavam no porta-malas. Após a confirmação da presença do armamento, o material foi apreendido e a mulher que viajava no carro foi presa em flagrante.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) e pelo Grupo de Investigações Sensíveis (GISE/RJ), representando um impacto direto na estrutura bélica das facções, retirando de circulação armas de fogo cujo destino final seria o abastecimento de comunidades fluminenses dominadas pelo crime organizado.

As diligências de hoje materializam as diretrizes da Força-Tarefa Missão Redentor II, no escopo da ADPF 635 (STF), que estabelece como prioridade a desarticulação logística e financeira das organizações criminosas, interceptando materiais ilícitos nas rodovias e prevenindo confrontos armados em áreas urbanas sensíveis.

A mulher, a pistola e os fuzis apreendidos foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para a formalização do auto de prisão em flagrante e outros procedimentos de praxe. Ela responderá pelo crime de tráfico interestadual de armas de fogo de uso restrito.