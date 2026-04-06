Câmeras de reconhecimento facial localizam homem que era dado como desaparecido em Volta Redonda

Câmeras de reconhecimento facial, que funcionam por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) em Volta Redonda, localizaram no último domingo (dia 5) um homem de 26 anos, que era dado como desaparecido.

Ele foi encontrado por policiais militares da Operação Segurança Presente após a tecnologia identificá-lo e emitir um alerta aos agentes nas ruas, com base em um cruzamento de dados da Polícia Civil. A abordagem aconteceu na Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para prestar esclarecimentos sobre os fatos, e um novo registro foi feito, atualizando a situação.

Tecnologia em favor da segurança pública

Desde que entrou em funcionamento, em novembro de 2024, a ferramenta coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) contribuiu para a prisão de pelo menos 19 foragidos da Justiça, além de possibilitar a localização de 16 pessoas desaparecidas, demonstrando sua efetividade tanto no combate à criminalidade quanto no apoio a famílias que buscavam por seus entes queridos.

Integrado ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), o sistema atua de forma estratégica e em tempo real, cruzando imagens captadas pelas câmeras espalhadas pela cidade com bancos de dados oficiais da Polícia Civil.

Atualmente, Volta Redonda conta com mais de 2,5 mil câmeras de monitoramento instaladas em pontos estratégicos, o que amplia o alcance e a eficiência da tecnologia. Quando o sistema identifica uma pessoa com mandado de prisão em aberto ou registrada como desaparecida, um alerta é emitido imediatamente para as equipes de segurança mais próximas, permitindo uma abordagem rápida e segura.

O sistema de reconhecimento facial é resultado de uma cooperação entre o município e o Governo do Estado, por meio da integração com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar.

Foto: Divulgação/Semop.