PF intercepta arsenal com seis fuzis e 11 pistolas em barreira policial na Dutra, em Piraí

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (dia 6), um casal que transportava armamento de grosso calibre em um veículo com destino à cidade do Rio de Janeiro. A interceptação ocorreu durante uma barreira policial montada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do município de Piraí, com foco na repressão ao tráfico interestadual de drogas e armas.

Na ocasião, os policiais federais abordaram um veículo de passeio proveniente do estado de São Paulo, e os ocupantes apresentaram nervosismo acentuado e versões conflitantes sobre o motivo e a logística da viagem durante a entrevista preliminar na barreira.

Diante das suspeitas, os policiais federais realizaram uma vistoria minuciosa na estrutura do automóvel, logrando êxito em identificar alterações na lataria. No interior de compartimentos ocultos (fundos falsos) preparados na carroceria do veículo, a equipe localizou seis fuzis e 11 pistolas, além de carregadores. O armamento estava embalado e acondicionado com o claro intuito de burlar fiscalizações ordinárias. Em seguida, o material foi apreendido e o casal que viajava no carro foi preso em flagrante.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) e pelo Grupo de Investigações Sensíveis (GISE/RJ), além de contar com o apoio da Delegacia da PF em Volta Redonda (DPF/VRA). As apreensões representam um impacto direto na estrutura bélica das facções, retirando de circulação armas de fogo cujo destino final seria o abastecimento de comunidades fluminenses dominadas pelo crime organizado.

As diligências de hoje materializam as diretrizes da Força-Tarefa Missão Redentor II, no escopo da ADPF 635 (STF), que estabelece como prioridade a desarticulação logística e financeira das organizações criminosas, interceptando materiais ilícitos nas rodovias e prevenindo confrontos armados em áreas urbanas sensíveis.

O casal, o veículo e todo o arsenal apreendido foram encaminhados até a Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para a formalização do auto de prisão em flagrante e outros procedimentos de praxe. Eles responderão pelo crime de tráfico interestadual de armas de fogo de uso restrito.

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