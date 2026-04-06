Polícia Civil apreende pistola e munições em terreno na Vila Independência, em Barra Mansa

Uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de uma pistola calibre 9 milímetros, além de 35 munições e dois carregadores, na manhã desta segunda-feira (dia 6), na Vila Independência, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª DP, após denúncia indicando que o armamento estaria escondido na região.

De acordo com a investigação, os policiais fizeram buscas inicialmente em um imóvel ligado a um homem de 57 anos, mas nada de ilícito foi encontrado no local. Em seguida, durante varredura nas proximidades, a equipe localizou a arma escondida em um bambuzal, em um terreno próximo à residência.

O homem foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos e liberado após depoimento. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a origem da arma e as circunstâncias em que o material foi ocultado.

Informações preliminares apontam que a arma pode ter ligação com uma mulher desaparecida, que, segundo a polícia, teria envolvimento com o tráfico de drogas na região. A área é apontada como de influência de uma facção criminosa, o que também será considerado no curso das investigações.

As diligências continuam para localizar a mulher e esclarecer o caso. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952.

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