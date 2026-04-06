Mãe e filha são presas por tráfico de drogas perto de escola em Barra Mansa

Duas mulheres, de 48 e 30 anos, foram presas em flagrante nesta segunda-feira (dia 6) por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro Jardim América, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª DP após investigações que apontaram a existência de um ponto de venda de entorpecentes a cerca de 10 metros de uma unidade escolar, aumentando a preocupação com a segurança de moradores e estudantes da região.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes surpreenderam as suspeitas ao se aproximarem a pé do imóvel, evitando serem identificados previamente. No local, foi encontrada uma câmera de monitoramento posicionada para observar a movimentação policial, indicando o uso de estrutura organizada para a prática criminosa.

Durante a operação, foram apreendidos 47 pinos de cocaína e 69 tabletes de maconha, que estavam escondidos sob a cama da mulher mais velha, que já possui antecedentes e condenação por tráfico. As investigações apontam que ela era responsável pelo armazenamento das drogas, enquanto a filha atuava diretamente na venda.

As duas foram encaminhadas ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952.