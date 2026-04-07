Abordagem a caminhonete com 11 pessoas na carroceria termina com apreensão de drogas em Rio Claro

Dois homens, de 20 e 25 anos, foram autuados por uso e consumo de drogas após uma abordagem da Polícia Militar na Rodovia Luiz Ascendino Dantas, na região da Guarita, em Rio Claro, na noite da segunda-feira (dia 6). A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina e terminou com a apreensão de cocaína e maconha.

Segundo a PM, uma caminhonete chamou a atenção dos agentes por transportar 11 pessoas na carroceria. Durante a abordagem, um dos ocupantes foi visto segurando um embrulho, que acabou sendo deixado sobre o pneu do veículo ao descer. No interior do pacote, os policiais encontraram recipientes contendo substância semelhante à cocaína.

Na sequência, foi realizada revista nos demais ocupantes, sendo localizada também uma quantidade de maconha. Ao todo, foram apreendidos cerca de 40 gramas de cocaína e 111 gramas de maconha.

Os responsáveis pelo material foram encaminhados à 168ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Após análise da autoridade policial, os dois homens foram enquadrados por uso e consumo de drogas, conforme o artigo 28 da Lei de Drogas, sendo liberados após os procedimentos legais.

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