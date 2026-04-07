Mudanças no trânsito provocam caos no Retiro na manhã desta terça-feira

A manhã desta terça-feira (dia 7) começou com trânsito intenso e uma série de transtornos no bairro Retiro, em Volta Redonda. Motoristas enfrentam congestionamentos, dificuldades de acesso e falta de orientação nas vias que passaram por mudanças recentes no fluxo. A reação política foi imediata, vinda inclusive de parlamentares da base governista. O vereador Betinho Albertassi (Republicano) utilizou suas redes sociais para classificar a situação como “insuportável”. A mudança ocorre no mesmo período em que a Ponte Pequetito está interditada, complicando ainda mais a situação dos motoristas que trafegam pela região.

“O que deveria trazer melhoria resultou em prejuízos e aborrecimentos para motoristas, moradores e comerciantes. Pior é que nem um guarda municipal foi disponibilizado para pelo menos tentar amenizar o caos. Acredito que vários depoimentos com a insatisfação do povo já comprovaram que essa mudança deve ser revertida imediatamente!”, afirmou Albertassi.

Falta de diálogo e impacto regional

As alterações fazem parte de um projeto da Prefeitura que previa o reordenamento do trânsito na região, com a implantação de mão única em importantes vias, como as avenidas Antônio de Almeida e Retiro. Segundo o município, o objetivo era aumentar a segurança e reduzir acidentes.

Entretanto, as críticas também focaram na falta de planejamento logístico. O vereador Renan Cury (PP) questionou a decisão de implementar as mudanças simultaneamente a outras obras na cidade e a falta de consulta aos setores afetados.

“Devo ser muito burro, e o engenheiro de trânsito de Volta Redonda, muito inteligente. Não sou averso a tentativas, mas tem que ser melhor debatido antes de afetar a vida das pessoas! Aliás, não podiam pelo menos esperar a liberação da ponte Pequetito Amorim pra fazer qualquer tentativa de mudança? Conseguiram afetar metade da cidade ao mesmo tempo”, disparou Cury.

Recuo da Prefeitura

Na prática, o cenário de confusão, falta de sinalização clara e ausência de agentes de trânsito nas primeiras horas do dia forçaram o governo municipal a rever a estratégia. O projeto, embora baseado em estudos técnicos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, não resistiu ao impacto negativo do primeiro dia de testes.

Pouco tempo após as críticas iniciais, o vereador Renan Cury voltou às redes sociais para confirmar que as alterações seriam canceladas: “Vão desfazer o malfeito agora. Finalmente. Inacreditável!”, postou o parlamentar.

Até a publicação desta reportagem, o trânsito no bairro começava a ser normalizado com o retorno da sinalização antiga, confirmando a admissão da Prefeitura de que as mudanças seriam revistas caso não apresentassem resultados imediatos.