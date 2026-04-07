Polícia apreende armas e drogas e prende dois homens no Açude, em Volta Redonda

Dois homens, de 22 e 27 anos, foram presos na noite dessa segunda-feira (dia 6) suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de armas na Servidão do Batalha, no bairro Açude II, em Volta Redonda. A ação resultou na apreensão de três pistolas, entorpecentes, dinheiro e equipamentos usados na comunicação do tráfico.

De acordo com a Polícia Militar, a operação foi realizada após denúncias sobre a atuação de traficantes em um ponto já conhecido pelas equipes como área de venda de drogas. As guarnições do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado montaram um cerco no local.

Durante a abordagem, um dos suspeitos foi flagrado com duas armas na cintura. O outro tentou fugir e, segundo os policiais, fez menção de sacar uma arma, o que levou um agente a efetuar um disparo. O homem não foi atingido e acabou se rendendo.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam três pistolas de diferentes calibres – sendo uma com numeração suprimida -, munições, um rádio comunicador, dois celulares, além de porções de cocaína e maconha e R$ 220 em dinheiro.

Ainda segundo a PM, ambos já tinham mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos e vão responder por tráfico, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e, no caso de um deles, também por resistência.

Foto: Divulgação