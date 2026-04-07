Adolescentes são apreendidos por suspeita de tráfico de drogas a 50 metros de escola em Pinheiral

Três adolescentes, com idades entre 16 e 18 anos, foram apreendidos na noite dessa segunda-feira (dia 6) suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Cruzeiro, em Pinheiral. A ação ocorreu em uma área localizada a menos de 50 metros de uma escola municipal.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi resultado de um trabalho conjunto com a Polícia Civil, após monitoramento que identificou a atuação dos suspeitos na venda de entorpecentes. Os jovens teriam utilizado pontos próximos a um imóvel para esconder a droga, que era retirada conforme a demanda de usuários.

Durante a abordagem, realizada na Rua Adelina Barbosa, os agentes encontraram nove pinos de cocaína prontos para a venda, além de dinheiro em espécie com dois dos adolescentes. O material estava espalhado em locais indicados previamente pelo setor de inteligência da Polícia Civil.

Ainda segundo a polícia, o ponto de tráfico funcionava nas proximidades de uma unidade de ensino, o que pode agravar a situação dos envolvidos. Após a apreensão, os adolescentes foram encaminhados para a 101ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram à disposição da autoridade policial.

Eles devem responder por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e, em um dos casos, também por infração prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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