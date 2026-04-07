Idoso morre após bater carro contra portão em Volta Redonda

Um idoso de 68 anos morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira (dia 7), em Volta Redonda. A colisão aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Conceição, conhecida como antiga Rua 4, no bairro Conforto.

De acordo com as informações do Foco Regional, a vítima conduzia um Fiat Uno verde quando perdeu o controle da direção e bateu contra o portão de ferro de um imóvel. O impacto foi forte e o motorista não resistiu aos ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, ao chegarem, o idoso já estava sem vida.

Ainda durante a madrugada, o veículo foi removido e levado para o pátio da Guarda Municipal de Volta Redonda, onde ficará à disposição da família para retirada.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Não há, até o momento, informações sobre possíveis causas, como falha mecânica ou mal súbito, o que deve ser apurado pelas autoridades.