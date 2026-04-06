Prefeitura de Barra do Piraí descarta dengue em morte que circulava como suspeita nas redes

A Prefeitura de Barra do Piraí divulgou nota oficial nesta segunda-feira (dia 6) para desmentir informações que circulam nas redes sociais sobre uma suposta morte causada por dengue hemorrágica no município. O caso se refere a um atleta, morador da cidade, que estava internado desde o fim de março após apresentar um quadro de saúde inicialmente compatível com suspeita da doença, mas que teve evolução clínica considerada grave nos dias seguintes. Segundo o governo municipal, o caso foi investigado e exames laboratoriais descartaram tanto dengue quanto chikungunya.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o atestado de óbito aponta como causa da morte uma endocardite, condição cardíaca grave. A vítima, um homem de 42 anos, também apresentava comorbidades, como diabetes e níveis elevados de glicose, fatores que contribuíram para o agravamento do quadro clínico.

A morte havia sido associada nas redes sociais a complicações de dengue, após a internação do paciente no fim de março, com sintomas inicialmente compatíveis com a doença. Durante a internação, houve piora do estado de saúde, incluindo necessidade de suporte intensivo. No entanto, os exames posteriores descartaram a infecção viral.

Na nota, a prefeitura reforça o alerta para que a população busque informações em canais oficiais e evite a disseminação de conteúdos não verificados, especialmente em temas relacionados à saúde pública.

Ainda segundo o município, a Vigilância em Saúde mantém ações permanentes de combate ao mosquito transmissor da dengue, com visitas domiciliares e orientações à população para eliminação de focos do Aedes aegypti.