Cine 9 de Abril avança em projeto de restauro com visita técnica do Inepac

O Cine 9 de Abril, um dos mais importantes patrimônios culturais de Volta Redonda, deu mais um passo rumo à sua revitalização. Na última segunda-feira (dia 6), o espaço recebeu a visita técnica do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) e da equipe da SOLVE Consultoria e Projetos para avaliação e aprovação das propostas de restauro e reforma.

O projeto, viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), está em fase de análise pelo Inepac e captação de recursos. A iniciativa é coordenada pelo Instituto Dagaz, em parceria com o Clube dos Funcionários, proprietário do imóvel.

Durante a visita, foram apresentadas soluções que priorizam a preservação das características originais do cinema, aliadas a melhorias de acessibilidade e segurança. Entre os pontos destacados estão a adaptação dos banheiros, ampliação de estruturas e a recuperação de elementos históricos, como os azulejos originais.

Representando o Inepac, o arquiteto Aníbal Magalhães ressaltou a importância do cuidado técnico no processo de restauro. “É fundamental garantir a acessibilidade e, ao mesmo tempo, preservar a autenticidade do espaço, evitando a criação de um falso histórico e mantendo a integridade cultural do patrimônio”, afirmou.

Fundado em 1959, o Cine 9 de Abril é considerado um dos maiores cinemas de rua da América Latina, com 1.650 m² de área e capacidade para 1.505 pessoas distribuídas em dois andares. O nome faz referência à data de fundação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), marco histórico da cidade.

O espaço, de arquitetura modernista, foi o primeiro imóvel tombado em Volta Redonda, com reconhecimento também pelo INEPAC desde 1985, consolidando sua relevância histórica e cultural para o estado do Rio de Janeiro.

Para Marinez Fernandes, presidente do Instituto Dagaz, o projeto representa um marco institucional. “É uma honra contribuir com a recuperação de um empreendimento tão simbólico. Ao longo de 17 anos, o Dagaz atua no fortalecimento cultural e social, e participar desse processo é reafirmar nosso compromisso com a memória e a identidade da região”, destacou.

Já o presidente do Clube dos Funcionários, Alex Ribeiro, reforçou o impacto da iniciativa para a comunidade. “A restauração do Cine 9 de Abril é fundamental para preservar a história de Volta Redonda e devolver esse espaço à população. Estamos dando um passo importante para que o cinema volte a funcionar”, afirmou.

Estiveram presentes na reunião de aprovação das propostas Alex Ribeiro, presidente do Clube dos Funcionários; Marinez Fernandes, presidente do Instituto Dagaz, acompanhada por sua equipe de comunicação — Clarisse Netto, Núbia Letícia e João Vitor Cardoso — e pela coordenadora de esportes, Christian Junqueira; os arquitetos Steven Franco, Ana Carolina e Carolina, da SOLVE Consultoria e Projetos; Aníbal Magalhães, arquiteto e representante do Inepac; e Giovanni Citelli, representante do Cine 9 de Abril