Polícia Civil prende integrante da cúpula do tráfico em Angra dos Reis

Em mais uma ofensiva contra o crime organizado, policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam, nesta terça-feira (dia 7), um integrante da cúpula da narcofacção Comando Vermelho do município. O bandido já havia sido preso seis vezes e possui mais de 30 anotações criminais envolvendo delitos graves, como tráfico de drogas e homicídio. Ele foi capturado na cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, após trabalho de inteligência.

A ação teve como objetivo combater a atuação das organizações criminosas na região e enfraquecer as suas atividades delituosas. As investigações apontaram que o homem ocupava posição de liderança dentro da organização criminosa em Angra dos Reis, atuando de forma estratégica na coordenação e manutenção do tráfico em comunidades da cidade. Ele era apontado como integrante da cúpula do grupo, com influência direta nas ações ilícitas desenvolvidas na região.

Após a localização do alvo, os policiais realizaram a abordagem e cumpriram um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas contra ele. O bandido foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

As diligências continuam para identificar e capturar outros integrantes do grupo.