Mais um acidente fatal na BR-393: Motociclista morre em colisão frontal com carreta, em Vassouras

Um motociclista morreu após um grave acidente registrado na noite de terça-feira (dia 7), na BR-393, em Vassouras. A colisão aconteceu por volta das 20h20, na altura do km 221, e envolveu uma carreta do tipo cegonha e uma motocicleta.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o impacto foi frontal e o condutor da moto não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento.

Por conta do acidente, o trânsito na rodovia precisou ser desviado pelas laterais da pista, com orientação e sinalização das equipes da PRF. O fluxo seguiu com lentidão até o início da madrugada, quando a situação foi normalizada.

Foto: Divulgação/PRF