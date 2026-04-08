32 C
V Redonda
quarta-feira, abril 8, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Região Mais um acidente fatal na BR-393: Motociclista morre em colisão frontal com...

Mais um acidente fatal na BR-393: Motociclista morre em colisão frontal com carreta, em Vassouras

Por
FOLHA DO ACO
-

Um motociclista morreu após um grave acidente registrado na noite de terça-feira (dia 7), na BR-393, em Vassouras. A colisão aconteceu por volta das 20h20, na altura do km 221, e envolveu uma carreta do tipo cegonha e uma motocicleta.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o impacto foi frontal e o condutor da moto não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento.

Por conta do acidente, o trânsito na rodovia precisou ser desviado pelas laterais da pista, com orientação e sinalização das equipes da PRF. O fluxo seguiu com lentidão até o início da madrugada, quando a situação foi normalizada.

Foto: Divulgação/PRF

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

1 COMENTÁRIO

  1. Geralmente atribuímos acidentes ao acaso, negligência do(s) condutores, falhas mecânicas, etc. A sequência de acidentes e mortes nesta rodovia porém, leva-nos a outras idéias terríveis: A rodovia deixou de ser pedagiada faz pouco tempo e certamente há interesses nesta prática extorsiva. O estado abandonou a manutenção do trecho e pessoas estão morrendo. Será que o abandono é para provocar manifestações a favor do retorno do pedágio? Mesmo que pessoas percam suas vidas?

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.