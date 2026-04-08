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quarta-feira, abril 8, 2026
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VR: Polícia Civil prende dois traficantes de drogas no bairro Nova Primavera

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FOLHA DO ACO
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Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, nesta terça-feira (dia 7), dois traficantes de drogas. A ação aconteceu no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda, no Sul Fluminense.

Em diligências de rotina na região, agentes flagraram dois indivíduos, que ao perceberem a aproximação policial, correram e se esconderam no interior de um terreno. Diante da evidente suspeita, policiais realizaram um cerco tático e abordaram os homens.

Durante a revista, a equipe encontrou 89 sacolés de cocaína, 62 pinos de cocaína e um rádio transmissor em posse deles. Os itens foram apreendidos, e os homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

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