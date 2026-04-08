Homem de 58 anos é morto a tiros no Água Limpa

Um homem de 58 anos foi assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira (dia 8) em Volta Redonda. O crime aconteceu na Rua Onze de Setembro, no bairro Água Limpa, e foi registrado como homicídio doloso.

De acordo com informações do 28º Batalhão da Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta de 0h12 para verificar a ocorrência. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída ao solo, já sem vida, com marcas de perfurações provocadas por tiros.

A perícia foi acionada e recolheu no local três munições intactas de calibre 9mm e um estojo do mesmo calibre próximo ao corpo. O homem foi identificado como Jonas Ricardo Costa Lessa.

O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pela investigação. Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime.