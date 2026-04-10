Prefeito pede desculpas e isenta secretário por caos no trânsito do bairro Retiro

O prefeito de Volta Redonda, Neto (PP), pediu desculpas à população e isentou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, pela confusão no trânsito registrada na manhã da última terça-feira (dia 7), no bairro Retiro. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Dário de Paula, da Rádio Sintonia do Vale FM. Segundo o prefeito, o problema foi causado por um erro operacional decorrente de falha de comunicação interna.

“Quero pedir desculpas à população de Volta Redonda, em especial à do Retiro, pelo mal-estar causado. E dizer que o menos culpado disso tudo foi o Paulo Barenco, que também foi pego de surpresa”, afirmou.

De acordo com Neto, a apuração envolveu a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (SMTMU) e a Guarda Municipal. Ele afirmou que nem mesmo os agentes de trânsito haviam sido informados previamente sobre as mudanças.

“Nem a Guarda Municipal sabia. Foi um erro lamentável, fruto de um desencontro de informações”, disse. Fontes ouvidas pela reportagem confirmaram a versão de falha de comunicação e afastaram a responsabilidade direta do secretário. Segundo um interlocutor, “o que houve foi um desencontro de informações”.

Congestionamentos e falta de orientação

O episódio ocorreu após alterações no trânsito do bairro Retiro, que incluíam mudanças no fluxo de vias importantes, como as avenidas Antônio de Almeida e Retiro. A proposta da prefeitura era reorganizar o tráfego, com foco na segurança e na redução de acidentes.

Na prática, porém, motoristas enfrentaram congestionamentos, dificuldade de acesso e ausência de orientação nas primeiras horas do dia. A repercussão foi imediata, inclusive entre parlamentares da base do governo. O vereador Betinho Albertassi (Republicanos) classificou a situação como “insuportável”.

“O que deveria trazer melhoria resultou em prejuízos e aborrecimentos para motoristas, moradores e comerciantes. Nem um guarda municipal foi disponibilizado para amenizar a situação”, afirmou.

Falhas de planejamento

As críticas também atingiram o planejamento da intervenção. O vereador Renan Cury (PP) questionou a decisão de implementar mudanças no trânsito em meio a outras intervenções na cidade.

“Não sou contra tentativas, mas isso precisa ser melhor debatido antes de afetar a vida das pessoas. Conseguiram impactar grande parte da cidade ao mesmo tempo”, disse. Diante da confusão e da pressão política, a prefeitura decidiu suspender as alterações pouco tempo após o início da operação.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana não informou, até o fechamento desta reportagem, se haverá novo cronograma para a implementação das mudanças no trânsito do bairro Retiro.

Interdição de ponte agravou impacto no trânsito

O cenário no Retiro foi agravado pela interdição da Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Aterrado e Niterói e está fechada desde o dia 28 de março para obras de manutenção. Durante a entrevista de quinta-feira (dia 9), o prefeito afirmou que a medida foi necessária por questões de segurança estrutural.

“A ponte tinha risco de cair. Era um risco pequeno, mas não podemos correr nenhum tipo de risco”, declarou. Segundo ele, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos nos próximos dias, com liberação do tráfego prevista para quarta-feira (dia 15).

Com cerca de 60 anos de construção, a ponte passa por intervenções nos aparelhos de apoio dos pilares centrais. A interdição tem impacto direto na mobilidade urbana da região.