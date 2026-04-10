Drogas são apreendidas escondidas em telhado durante operação na Vila Delgado

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de diferentes tipos de drogas na madrugada desta sexta-feira (dia 10), na localidade conhecida como Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. O material estava escondido no telhado de uma residência.

Segundo a PM, a ação foi realizada com base em informações de inteligência que indicavam que integrantes de uma facção criminosa teriam escondido uma bolsa com entorpecentes no local. Durante a incursão, os agentes conseguiram localizar o ponto indicado e recuperar o material.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 60 gramas de cocaína, 65 gramas de maconha, além de pequenas quantidades de crack, 10 unidades de LSD e seis comprimidos de ecstasy. Também foram encontrados R$ 43 em dinheiro.

Ninguém foi preso na ação. Todo o material foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação/Polícia Militar