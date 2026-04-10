Polícia Militar apreende mais de 120 frascos de lança-perfume após confronto em Barra Mansa

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 127 unidades de lança-perfume na noite de quinta-feira (dia 9), no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa. O material foi encontrado após uma incursão em uma área apontada como ponto de tráfico de drogas.

De acordo com a ocorrência, equipes do 28º BPM foram até o Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida, na Rua Jamaica, após informações sobre movimentação suspeita. Durante o cerco, quatro homens foram vistos, sendo que dois carregavam caixas e um terceiro estava armado.

Ainda segundo os policiais, ao receber ordem de parada, o suspeito armado teria demonstrado intenção de atirar contra a guarnição, o que levou à reação dos agentes. Após a intervenção e a dispersão do grupo, os envolvidos conseguiram fugir.

Na varredura do local, os agentes encontraram quatro caixas contendo, ao todo, 127 frascos de lança-perfume, substância considerada entorpecente e de uso proibido. O material foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

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