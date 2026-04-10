Suspeito de furto é preso após ser agredido por populares em Barra Mansa



Um jovem de 19 anos foi preso após furtar um celular em um estabelecimento comercial na manhã desta sexta-feira (dia 10), no bairro Vila Elmira, em Barra Mansa. Antes da chegada da polícia, ele foi localizado e agredido por populares, sendo socorrido e encaminhado ao hospital.

De acordo com a Polícia Militar, a funcionária do mercado, uma mulher de 43 anos, relatou que atendia o suspeito quando percebeu o desaparecimento de seu celular. Imagens de câmeras de segurança confirmaram que o aparelho havia sido levado pelo jovem, que deixou o estabelecimento sem pagar.

Pouco tempo depois, o suspeito foi localizado por populares nas proximidades do bairro Eduardo Junqueira e levado de volta ao mercado já ferido. O celular foi recuperado e devolvido à vítima.

O jovem recebeu atendimento médico na Santa Casa de Barra Mansa, onde levou pontos na cabeça e realizou exames. Segundo a polícia, ele não corre risco de morte e não apresenta lesões graves.

Após atendimento, o suspeito permaneceu sob custódia e foi autuado por furto qualificado, permanecendo preso. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia.

