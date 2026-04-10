VR: Homem é preso por tentativa de furtar cabos elétricos após denúncia em grupo de WhatsApp da Ordem Pública

Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) prenderam em flagrante um homem de 30 anos por tentativa de furtar cabos elétricos, na madrugada desta sexta-feira (dia 10), no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda. A prisão aconteceu após moradores denunciarem a ação criminosa em um grupo de WhatsApp administrado pela Semop.

Minutos após a denúncia, que contava com vídeos que mostravam o homem subindo no muro de um imóvel para cortar os fios, os agentes chegaram até o local, na Via Sérgio Braga, e flagraram o suspeito. As imagens auxiliaram na identificação e rápida abordagem do homem, que confessou que pretendia furtar a fiação.

Populares contaram aos agentes da Ordem Pública que, durante a ação criminosa, chegou a haver uma explosão, por se tratar de uma rede de energia elétrica.

O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi autuado por tentativa de furto, permanecendo preso em flagrante e à disposição da Justiça. Ele já possui diversas anotações criminais, inclusive já sendo preso anteriormente pelo crime de furto.

Prejuízos financeiros e sociais

O furto de cabos tem sido um problema social e combatido intensamente pelas autoridades de Volta Redonda, inclusive com prisões e fiscalizações em pontos que podem ser utilizados como compra de produtos de origem ilícita. Um levantamento do Departamento de Energia e Iluminação Pública (Deip) do município apontou que, nos últimos cinco anos, 72,5 quilômetros de fios e cabos foram furtados ou roubados, o que gerou um prejuízo de R$ 3,472 milhões ao município.

Além de um grande prejuízo financeiro, a prática traz um dano social ainda maior, deixando bairros sem energia elétrica, afetando os meios de comunicação e inviabilizando até mesmo o tratamento de saúde de pessoas enfermas.

Qualquer ação criminosa pode ser denunciada através dos telefones: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) ou Disque-Denúncia 0800 0260 667.

Fotos: Divulgação/Semop.

Secom/PMVR