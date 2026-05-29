Homem é encontrado morto no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa

Um homem foi encontrado morto na tarde da quinta-feira (dia 28) no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da perícia técnica e da Polícia Civil.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados para atender a ocorrência mas, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem sinais vitais.

Uma equipe da perícia esteve na cena para realizar os primeiros levantamentos e coletar informações que possam ajudar nas investigações sobre as circunstâncias da morte. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a identidade da vítima, nem sobre a possível motivação do crime.

Após os procedimentos realizados no local, o corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa e segue sob investigação da Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.