Policial militar de Barra Mansa é baleado em confronto no Rio; cabo da PM morre durante operação

O policial militar Charles Batista dos Santos, de 45 anos, morador do bairro Piteiras, em Barra Mansa, foi baleado durante um confronto com criminosos na madrugada desta quarta-feira (dia 29), na Zona Norte do Rio de Janeiro. Na mesma ocorrência, outro agente da Polícia Militar, o cabo Fernando Plácido Roberto Rocha, de 38 anos, morreu após ser atingido por disparos. Um motorista que passava pela região também ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) receberam informações de inteligência de que dois veículos suspeitos haviam saído da Vila Kennedy, na Zona Oeste, em direção à Penha. Durante a tentativa de abordagem, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada, abriram fogo contra os policiais e fugiram, dando início a uma perseguição que terminou em intenso confronto.

O cabo Fernando Plácido Roberto Rocha chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Ele ingressou na corporação em 2019 e deixa uma filha. Já o soldado Charles Batista dos Santos permanece internado na mesma unidade hospitalar. De acordo com a assessoria da Polícia Militar, seu estado de saúde é considerado grave, porém estável.

Na ação, quatro suspeitos morreram. Segundo a Polícia Militar, os criminosos seriam integrantes da facção Comando Vermelho, com atuação na Vila Kennedy. Com o grupo, foram apreendidos seis fuzis, três pistolas, uma granada e coletes balísticos, alguns deles utilizados pelos suspeitos durante o confronto.

A notícia teve grande repercussão no Sul Fluminense devido ao envolvimento do soldado Charles Batista dos Santos, conhecido entre os colegas de farda como soldado Batista, que reside em Barra Mansa e segue hospitalizado enquanto recebe atendimento médico.

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