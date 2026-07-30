Homem procurado por tortura e associação para o tráfico é preso após ocorrência de violência doméstica em Miguel Pereira

Um homem de 26 anos, que era considerado foragido da Justiça, foi preso na madrugada desta quinta-feira (dia 30) após uma ocorrência inicialmente registrada como violência doméstica, no bairro Vila Suissa, em Miguel Pereira. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelos crimes de tortura e associação para o tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 23h30 de quarta-feira (dia 29) para verificar uma denúncia de agressão contra uma mulher. No endereço informado, os policiais encontraram um casal caminhando pela rua, discutindo e bastante alterado.

Segundo a ocorrência, a mulher relatou aos policiais que havia sido agredida pelo companheiro. O suspeito apresentava um ferimento com intenso sangramento na mão esquerda e afirmou que havia se machucado ao socar um relógio de luz durante a discussão. A versão foi confirmada pela vítima.

Ainda conforme a PM, foi necessário algemar o homem para garantir a segurança dele e da equipe policial.

O casal foi encaminhado para a 96ª Delegacia de Polícia, em Miguel Pereira. No entanto, durante consulta aos sistemas, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Paty do Alferes contra o suspeito, pelos crimes de tortura e associação para o tráfico.

Após o registro da ocorrência, os envolvidos foram levados ao Hospital Municipal Luiz Gonzaga para atendimento médico e, em seguida, retornaram à delegacia.

Na unidade policial, a mulher informou que não tinha interesse em representar criminalmente pela agressão sofrida. Com isso, o registro relacionado à violência doméstica foi classificado como fato atípico. Ela foi ouvida e liberada.

Já o homem permaneceu preso na 96ª DP, onde ficou à disposição da Justiça para cumprimento do mandado de prisão.