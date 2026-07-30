Polícia apreende arma com numeração raspada e cocaína em imóvel abandonado de Vassouras

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições e drogas na noite de quarta-feira (dia 29), em Vassouras. O material foi encontrado em uma casa em ruínas na localidade conhecida como Morro do Jorge Bomba, no bairro Residência.

De acordo com a PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam uma denúncia informando que um homem, apontado como integrante da facção Comando Vermelho e já conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, estaria armado e teria entrado rapidamente no imóvel carregando um volume, deixando o local em seguida sem o objeto.

Os policiais foram até o endereço, mas o suspeito não foi localizado. Durante buscas no interior da casa, a equipe encontrou uma bolsa contendo um revólver calibre 22 da marca Rossi, com a numeração raspada, municiado com cinco cartuchos intactos. Também foram apreendidos outros 17 cartuchos intactos e dois cartuchos deflagrados do mesmo calibre.

Além da arma, os agentes localizaram 24 sacolés de cocaína, totalizando cerca de 12 gramas da droga. As embalagens continham a inscrição “CV V.S TSUNAMICO 30”, referência utilizada pelo tráfico de drogas.

Após novas buscas pela região, o suspeito não foi encontrado. Todo o material foi encaminhado para a 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras. A droga ainda será submetida à perícia.

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