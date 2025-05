Carro furtado é recuperado pela GMVR após denúncia

Um carro furtado foi recuperado nessa quinta-feira (15) por guardas municipais de Volta Redonda. O veículo, um Volkswagen Gol vermelho, foi localizado após denúncias sobre uma movimentação suspeita em um terreno à margem da Rodovia dos Metalúrgicos, na altura do bairro Casa de Pedra. O carro foi encontrado escondido em meio à vegetação. A suspeita é que ele tenha sido jogado barranco abaixo.

O veículo foi localizado através da atuação do Setor de Inteligência da Guarda Municipal e de agentes operacionais. Após encontrarem o Gol, a equipe trocou informações com policiais civis da delegacia de Volta Redonda (93ª DP) e confirmaram que se tratava de um automóvel furtado no dia 4 de abril deste ano, no bairro Três Poços.

Com apoio de um guincho, os guardas municipais conseguiram fazer a remoção do veículo e o apresentaram na 93ª DP, onde o caso será investigado pela Polícia Civil. O proprietário foi avisado sobre a recuperação do carro e agradeceu e parabenizou a ação da Guarda Municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação dos guardas municipais e destacou a importância da colaboração da população através de denúncias.

“Parabenizo os nossos agentes da Guarda Municipal pela recuperação do veículo, com a integração com a Polícia Civil, mas acima de tudo destaco a importância da denúncia. Somente através dela conseguimos chegar até o carro. Hoje as pessoas confiam nas forças de segurança de Volta Redonda e se sentem à vontade para denunciar, isso demonstra a credibilidade do serviço diante da população. Parabéns aos guardas municipais pela pronta resposta à denúncia. Esse é mais um resultado desse serviço de pertencimento e segurança de proximidade que implantamos em Volta Redonda”, concluiu Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop.