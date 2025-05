Dupla é presa por venda de linha chilena em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam dois homens em flagrante por vender linhas chilenas no domingo (dia 18), no Centro de Angra dos Reis. A dupla foi detida durante uma ação de conscientização no trânsito para coibir a venda dos materiais que representam perigo aos motociclistas.

Durante a operação, os agentes abordaram 26 pessoas que estavam usando as linhas chilenas. Todos foram autuados pelo crime de exposição ao perigo e vão responder em liberdade. Dois homens que vendiam o material ilícito, respectivamente com 10 e 13 carretéis de linha chilena, foram presos em flagrante por crime contra a relação de consumo.