Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda abre o Ano Diocesano da Família

A Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda encerrou no domingo (dia 28) a festa litúrgica da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, o Jubileu da Esperança, e abriu oficialmente o Ano Diocesano da Família, que será vivido ao longo de 2026. A Santa Missa foi celebrada na Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda, e presidida por Dom Luiz Henrique da Silva Brito, bispo diocesano, com a participação do clero e de representantes dos vicariatos.

Jubileu da Esperança é concluído na Diocese

O Jubileu da Esperança foi proclamado pelo Papa Francisco em 2024, por meio da bula Spes non confundit (“A esperança não decepciona”). Após o falecimento de Francisco e a eleição do Papa Leão XIV, a Igreja deu continuidade às ações jubilares em todo o mundo. A conclusão do Ano Santo nas dioceses foi celebrada neste dia 28 de dezembro e, em Roma, o encerramento será presidido pelo Papa Leão XIV em 6 de janeiro de 2026.

Em sua homilia, Dom Luiz Henrique destacou que o Jubileu representa um caminho permanente de encontro com Deus e convidou os fiéis a fortalecerem a vivência cristã no ambiente familiar.

Diocese inicia o Ano Diocesano da Família

Durante a celebração, foi aberta oficialmente a vivência do Ano Diocesano da Família, que marcará a caminhada pastoral da Diocese ao longo de 2026. O período culminará com o Congresso da Pastoral Familiar do Regional Leste 1, que será realizado na Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, no mês de setembro de 2026.

O congresso terá como:

• Tema: “A Arte de Comunicar: transformando as relações familiares”

• Lema: “E, acima de tudo, vistam-se de amor, que é o laço da perfeição”

Diversas ações pastorais serão desenvolvidas junto às paróquias e comunidades, buscando fortalecer a presença da família na vida da Igreja.

Nomeações

Durante a celebração, foram anunciadas as seguintes provisões:

• Ecônomo Diocesano: Padre Alisson Rodrigues

• Coordenador Diocesano de Pastoral: Padre Iago de Almeida

Ao final da Missa, os fiéis participaram de uma caminhada com a imagem da Santa Parentela até o monumento de Nossa Senhora da Conceição, no centro de Volta Redonda.

Foto: Divulgação