Homem acusado de agredir esposa e filha é preso em Barra Mansa

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (dia 3) acusado de agredir física e psicologicamente a companheira e a filha no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. A prisão foi realizada por agentes da 90ª DP, após as vítimas procurarem ajuda na unidade policial.
De acordo com a Polícia Civil, as agressões ocorreram por volta das 3h, dentro da residência da família. Após o episódio de violência, o acusado deixou o imóvel, mas retornou cerca de uma hora e meia depois. Temendo novas agressões, a mulher impediu a entrada do homem, que passou a usar força física para invadir novamente a casa.
Diante da situação, a companheira e a filha conseguiram fugir e foram até a delegacia, onde relataram os fatos aos policiais de plantão. O delegado responsável foi comunicado imediatamente e determinou diligências até o endereço informado.
No local, os agentes encontraram o suspeito dentro da residência e efetuaram a prisão em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia, onde teve o Auto de Prisão em Flagrante lavrado pelo crime de lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha.
O homem será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça. Ao comentar o caso, o delegado Marcus Montez reforçou o posicionamento das forças de segurança no combate à violência doméstica. “Violência contra a mulher não é ‘briga de casal’. É covardia criminosa. E quem levantar a mão contra uma mulher será implacavelmente caçado e preso”, afirmou.
A Polícia Civil destaca que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp do Disque Denúncia, no número (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.
Foto: Divulgação