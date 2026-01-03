Mulher é rendida por criminosos armados e tem moto roubada na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Uma mulher de 45 anos teve a motocicleta roubada na manhã deste sábado (dia 3) na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda. O crime aconteceu por volta das 6h, quando a vítima seguia para o trabalho e foi rendida por dois criminosos armados que estavam em outra moto.

Segundo o registro policial, a mulher – que trabalha como técnica de enfermagem e mora no bairro Roma – foi interceptada pouco antes do acesso à Rodovia do Contorno, na Rodovia dos Metalúrgicos. O garupa apontou uma arma para a cabeça da vítima, obrigou que ela parasse e descesse do veículo e ainda exigiu que ligasse a motocicleta, já que ele não conseguia fazê-lo. Em seguida, os suspeitos fugiram em direção à Rodovia do Contorno.

A moto levada é uma Honda, placa LTC-9J29. A vítima descreveu o criminoso armado como um homem magro, negro, com altura entre 1,65m e 1,70m, idade estimada entre 20 e 25 anos, usando camiseta escura, bermuda escura e capacete. O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda, que investiga o crime. Até o momento, ninguém foi preso e a motocicleta ainda não foi localizada. Informações podem ser repassadas pelo telefone 190, da Polícia Militar.

Ordem Pública e PM reforçam segurança na região

O assalto ocorre em meio a uma série de registros de furtos e roubos na região do Contorno e bairros vizinhos, o que motivou uma mobilização das autoridades. Em reunião realizada nesta semana na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), representantes do município e da Polícia Militar definiram ações integradas para reforçar a segurança na região.

Entre as medidas anunciadas estão o aumento do policiamento ostensivo, a instalação de novas câmeras de monitoramento, poda de árvores para ampliar a visibilidade e retirada de entulhos em pontos considerados estratégicos. Equipes da Secretaria de Ordem Pública e da Secretaria de Serviços Públicos também atuarão de forma permanente para apoiar as ações policiais.

Segundo o comando do 28º BPM, operações integradas já estão em andamento para coibir roubos de veículos no entorno do Parque do Contorno, área onde os suspeitos já teriam sido identificados.

Vale destacar que a Rodovia do Contorno é de responsabilidade federal, o que exige articulação com a Polícia Rodoviária Federal. O tema também foi discutido em reunião promovida pelo prefeito Neto com representantes das forças de segurança, com o objetivo de garantir ações coordenadas e ampliar a proteção de moradores e motoristas que circulam pela cidade.

Foto: Reprodução