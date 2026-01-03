Sub-20 do Voltaço faz últimos ajustes para a disputa da Copinha

A equipe Sub-20 do Voltaço entrou, nesta semana, na reta final da sua preparação para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Os Garotos de Aço, comandados pelo técnico Neto Colucci, farão a sua estreia na competição no domingo (4), contra a Chapecoense (SC), na cidade de Santa Fé do Sul (SP).

A equipe, que foi campeã da Taça Rio em novembro, chega à Copinha motivada pela boa temporada, que a consolidou como a quinta melhor colocada no último campeonato estadual.

Após um breve recesso, o elenco realizou intensas semanas de preparação, compostas por treinamentos e jogos amistosos.

O técnico falou sobre como está sendo esta última semana de trabalho antes do embarque para a cidade do interior paulista.

“Estamos realizando os últimos treinamentos, nos quais faremos ajustes finais, trabalhando jogadas de bola parada, jogadas ensaiadas e outras situações que desenvolvemos durante o estadual”, disse Colucci.

Longa viagem

Para disputar a competição, os Garotos de Aço terão que enfrentar um adversário a mais: a longa viagem de 911 km entre Volta Redonda e Santa Fé do Sul.

Colucci falou sobre essa questão, mas valorizou a qualidade do seu grupo de jogadores.

“Queremos deixar os meninos com as ‘pernas levinhas’ para enfrentar essa longa viagem, que será um jogo a mais. Nosso ponto forte é o conjunto, que é bem equilibrado”, afirmou o técnico, que destacou a força do elenco que tem sob seu comando.

“Temos um grupo muito forte, com atletas que trabalham bastante e chegarão fortes à competição. Espero que consigamos colocar em prática o que fizemos no estadual, principalmente na reta final, para buscarmos a nossa classificação na primeira fase e, depois, tentar chegar o mais longe possível nas fases seguintes”, destacou.

Integração com o time profissional no período de preparação

Durante o período de preparação para a Copinha, aconteceram atividades e treinamentos integrados com o time profissional, que realiza a sua pré-temporada.

Os jovens jogadores treinaram junto e até enfrentaram, em treinamentos coletivos, a equipe agora comandada pelo técnico Rodrigo Santana, algo que foi avaliado positivamente por Neto Colucci.

“Essa integração com o profissional nos ajuda muito. Pegamos jogadores com um nível cognitivo acima da categoria Sub-20, atletas já formados, com pensamentos e ideias de jogo definidos, que tomam decisões muito rapidamente. Tudo isso nos ajuda a melhorar o equilíbrio defensivo, a sair de uma pressão e será um ponto importante dentro da nossa preparação”, destacou o técnico, que agradeceu a forma como Santana recebeu os jovens atletas e facilitou a aproximação entre as duas categorias.

“Era algo que não tínhamos planejado, mas, com a vinda do Rodrigo Santana, foi fundamental. Ele é um profissional de altíssima excelência, alguém para quem temos que tirar o chapéu, e nos deu essa oportunidade, que foi a cereja do bolo neste período de treinamentos”, finalizou.

Foto: Divulgação