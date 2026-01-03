VR: Operação policial no Santa Cruz prende três suspeitos, apreende adolescente e retira drogas de circulação

Três homens, com idades de 21, 22 e 30 anos, foram presos e uma adolescente de 17 anos foi apreendida por suspeita de tráfico de drogas na sexta-feira (dia 2), no Condomínio Residencial Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A ação foi realizada por equipes do GAT e do serviço reservado do 28º BPM, após denúncias sobre a venda de entorpecentes no local, já conhecido pelo comércio ilegal de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes se posicionaram de forma estratégica e passaram a observar a movimentação típica do tráfico. Durante o monitoramento, foi possível ver três suspeitos revezando o atendimento a usuários: eles recebiam dinheiro e retiravam objetos de sacolas plásticas, que seriam entorpecentes, para entregar aos compradores. Em seguida, um quarto indivíduo, de 22 anos, chegou ao local e permaneceu conversando com os demais.

No momento em que as equipes realizaram o cerco tático, os suspeitos perceberam a aproximação policial e fugiram em direção a um dos blocos do condomínio, se escondendo em um apartamento. No imóvel, uma moradora de 17 anos inicialmente negou a presença de outras pessoas, demonstrando nervosismo. Durante o diálogo, os policiais ouviram gritos vindos do interior do apartamento indicando que havia drogas e rádios comunicadores no local. Após a autorização para entrada, os agentes encontraram quatro suspeitos no quarto.

Durante a ação, foram apreendidos rádios comunicadores com base carregadora, sacolas contendo drogas, um coldre, seis celulares, dinheiro em espécie e uma mochila. No total, a perícia confirmou a apreensão de cerca de 175 gramas de cocaína, aproximadamente 578 gramas de maconha e 22 gramas de skunk.

Os três adultos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia. A adolescente de 17 anos foi apreendida por ato infracional análogo ao tráfico e à associação para o tráfico. Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas durante a condução por receio de fuga. Toda a ocorrência foi registrada com o uso de câmeras corporais.

O caso foi registrado na 90ª DP, onde os adultos permaneceram presos com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. A adolescente ficou apreendida por atos infracionais correspondentes aos mesmos artigos.

Foto: Divulgação