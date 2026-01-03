Mulher trans é assassinada em Três Rios

Uma mulher transgênero foi assassinada na madrugada da última sexta-feira (dia 2) no município de Três Rios. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que foi preso pela Polícia Civil ainda no mesmo dia.
O homicídio aconteceu no bairro Santa Terezinha. De acordo com as investigações iniciais, o crime teria sido motivado por uma discussão entre o casal, que evoluiu para agressões físicas e resultou na morte da vítima no local.
Segundo a Polícia Civil, após o assassinato, o suspeito tentou ocultar o corpo. Conforme explicou o delegado adjunto de Três Rios, Gustavo Menini, o homem permaneceu no imóvel por algumas horas e, em seguida, transportou o corpo em um veículo até o bairro Habitat. No local, ele tentou se desfazer do corpo e, diante das tentativas frustradas, acabou abandonando-o em uma área de mata, cobrindo-o com vegetação.
O corpo da vítima foi localizado ainda na sexta-feira, no mesmo ponto indicado pelas investigações. A Polícia Civil realizou perícia no local e apreendeu objetos que podem ter sido utilizados no crime, incluindo uma faca e um machado, que passarão por análise técnica.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Petrópolis, onde será submetido a exames para confirmar as causas da morte.
O suspeito permanece preso e foi colocado à disposição da Justiça.