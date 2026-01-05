AGORA: Bombeiros retomam buscas por jovem desaparecida em açude de Barra Mansa

As buscas por uma jovem de 25 anos desaparecida desde o dia 28 de dezembro foram retomadas na manhã desta segunda-feira (dia 5) em um açude na região do bairro Cotiara, em Barra Mansa. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros atuam no local após informações apontarem que o corpo da jovem poderia estar submerso.

A mobilização ocorre seis dias após o desaparecimento e acontece um dia depois de um novo e emocionado apelo público feito pelo pai da jovem, vereador de Resende. Em vídeo divulgado nas redes sociais no domingo (dia 4), ele pediu ajuda da população e afirmou não suportar mais a angústia provocada pela falta de notícias. Visivelmente abalado, disse que recebeu orientações para não gravar o pronunciamento, mas decidiu falar para pedir qualquer informação que ajude a localizar a filha. Em um dos momentos mais fortes do relato, o parlamentar se dirige diretamente à jovem, pede que ela volte para casa e reforça que continuará sendo amada, independentemente do que tenha ocorrido. Ele também apelou para que, caso alguém saiba de algo mais grave, denuncie ao menos onde o corpo estaria. “Eu só quero ela de volta”, disse, chorando.

Segundo informações da família, a jovem morava com a mãe no bairro Siderlândia, em Barra Mansa. No dia do desaparecimento, ela teria recebido uma mensagem no celular, saiu de casa em seguida e não retornou. Desde então, familiares e amigos afirmam não ter conseguido qualquer tipo de contato.

As buscas realizadas no açude contam com embarcação do Corpo de Bombeiros e uso de drones para varredura da área. A operação é acompanhada por policiais civis e militares, mobilizados após relatos indicarem a possível presença do corpo no local. Apesar do esforço conjunto, até o encerramento dos trabalhos no início da noite do domingo (dia 4), nenhum indício foi confirmado. As equipes retornaram nesta segunda-feira para novas tentativas.

O desaparecimento mobiliza moradores de Barra Mansa, Resende e cidades vizinhas. Nas redes sociais, fotos da jovem e pedidos de ajuda são compartilhados diariamente, ampliando a pressão por respostas e a cobrança por avanços nas investigações.

Foto: Reprodução