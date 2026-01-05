Oportunidade em VR: Clube dos Funcionários está com vagas abertas em diversas áreas

O Clube dos Funcionários, em Volta Redonda, está com processo seletivo aberto para preenchimento de vagas em diferentes áreas, contemplando funções operacionais, administrativas e estágio. A iniciativa amplia as oportunidades de emprego no município e é voltada a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência.
As vagas disponíveis são para auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, cozinheiro(a), operador de caixa, pedreiro, repositor, analista de compras, analista contábil e estagiário de Direito. A seleção será realizada por meio de entrevistas presenciais.
Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, até às 9h, levando currículo atualizado e carteira de trabalho. As entrevistas acontecem no PET, localizado na Rua Hiroshi Matsuda Fila, s/n, Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.
Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (24) 99275-2930.
Foto: Reprodução