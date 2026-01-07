Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda anuncia a Ordenação de três novos Presbíteros para o próximo mês

A Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda comunica que, no próximo dia 7 de fevereiro de 2026, será realizada a Solene Celebração Eucarística com o Rito de Ordenação Presbiteral de três membros do clero diocesano. A cerimônia ocorrerá às 9h, na Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, localizada no bairro Conforto, em Volta Redonda.

A celebração marca o encerramento do período de diaconato transitório e a admissão definitiva dos candidatos à Ordem dos Presbíteros. O rito será presidido por Dom Luiz Henrique da Silva Brito, Bispo Diocesano, e concelebrada pelo clero das 12 cidades que integram esta circunscrição eclesiástica.

A exatamente um mês da cerimônia, a Diocese convida a comunidade católica e a sociedade civil para este momento significativo de renovação institucional e espiritual. Serão ordenados os diáconos: Diego de Paula Medeiros, Evair Fabiano de Alcântara e Jhone Cezário Pena.

Transmissão e Cobertura

Visando a plena comunhão dos fiéis que não puderem comparecer presencialmente, a Diocese assegurará a transmissão simultânea da cerimônia. A cobertura ao vivo será realizada através da Rádio Sintonia do Vale FM em 98,9 FM, e também pelos canais oficiais da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda nas redes sociais.

Perfil e Lemas Sacerdotais

O sacramento da Ordem, em seu grau presbiteral, confere aos ordenados a missão de pastorear, santificar e ensinar. Cada candidato escolheu um lema bíblico que norteará seu ministério:

• Diác. Diego de Paula Medeiros: “Illum oportet crescere” (João 3,30) – “É necessário que Ele cresça”.

• Diác. Evair Fabiano de Alcântara: “Misericordias Domini in aeternum cantabo” (Salmo 88,2) – “Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor”.

• Diác. Jhone Cezário Pena: “Beatus vir qui sperat in Domino” (Salmo 1) – “É feliz quem a Deus se confia”.

A ordenação de novos sacerdotes reforça a estrutura pastoral da Diocese no Sul Fluminense, ampliando a capacidade de atendimento espiritual e social nas paróquias e comunidades da região.

SERVIÇO

Evento: Solene Ordenação Presbiteral

Data: 07 de fevereiro de 2026 (Sábado) Horário: 09h00

Local: Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição Endereço: Avenida Nossa Senhora da Conceição, nº 213, Conforto – Volta Redonda/RJ.

Assessoria de Comunicação Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda

Foto: Divulgação