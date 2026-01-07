Clube Laranjal anuncia Colônia de Férias com programação especial para crianças

O Clube Laranjal promove, entre os dias 19 e 30 de janeiro, mais uma edição da sua tradicional Colônia de Férias, iniciativa já consolidada como referência em lazer, segurança e entretenimento infantil. A programação será realizada de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, e é destinada a crianças de 3 a 12 anos, sócios ou não.

Em parceria com a Equipe Tio Jeovani Gelado, a colônia contará com 10 dias de atividades recreativas, esportivas e educativas, desenvolvidas por profissionais capacitados, com supervisão constante e foco no bem-estar das crianças.

A programação inclui:

Piscinas e Olimpíadas Aquáticas, Copa Clubinho de Futebol, Oficinas esportivas, Oficina de Arte, Brincadeiras, jogos e desafios na areia, Festival de Picolés, Dia do Amigo,Acampamento Noturno, Atividade temática “O Segredo do Canibal, além de outras surpresas preparadas especialmente para os participantes

De acordo com a diretora social e organizadora do evento, Vanessa Outeiro, a expectativa é oferecer uma experiência completa às crianças. “Nossas crianças terão momentos de muita alegria, com brincadeiras, segurança e supervisão. O Clube Laranjal sempre foi referência em colônia de férias e este ano promete surpreender”, afirma.

As inscrições podem ser realizadas na secretaria do clube ou pelo WhatsApp (24) 98839-7360. As vagas são limitadas.

A Colônia de Férias do Clube Laranjal reforça o compromisso da instituição com atividades que promovem convivência, desenvolvimento e experiências positivas durante o período de férias escolares.

Foto: Divulgação