RJ divulga vagas de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz; Médio Paraíba tem 27 vagas com remuneração de até três salários mínimos

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 1.189 oportunidades no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 280 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como Jovem Aprendiz, há um total de 909 vagas: 120 ofertadas pela Fundação Mudes e 789 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana, há oportunidades com remuneração entre dois e três salários mínimos (de R$ 3.242 a R$ 4.863) para os cargos de gerente de lojas e supermercados, e de técnico de enfermagem, que requerem o Ensino Médio completo e experiência anterior. Na mesma região, sem exigência de experiência, há vagas para atendente de lojas, auxiliar na linha de produção e motorista carreteiro. Para pessoas com deficiência (PcD), são 80 vagas para diferentes funções e remunerações.

Para quem está em busca de trabalho no Médio Paraíba, estão disponíveis 27 oportunidades de emprego, com remuneração média de um salário mínimo (R$ 1.621). As vagas contemplam diferentes áreas e perfis profissionais e algumas chegam a até três salários mínimos (R$ 4.863), como encanador e montador de andaimes. Já na Região Serrana, foram captadas 38 vagas, com remuneração de um a dois salários mínimos para a posição de cozinheiro geral, motorista operacional de guincho e encarregado de conservação de vias permanentes, todas com exigência de experiência anterior e o Ensino Médio completo.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, a maioria das vagas captadas (51%) não exige experiência e é do setor do Comércio, enquanto 49% são de Serviços. Por nível de escolaridade, 54% pedem o Ensino Médio e 43% o Ensino Fundamental completo. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre o Estado e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para Jovem Aprendiz. A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 120 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br. Já o CIEE oferece 789 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para Jovem Aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.