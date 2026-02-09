Acidente de trânsito deixa duas pessoas feridas na Vila Americana

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (dia 9), na Avenida da Integração, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal.

De acordo com o registro policial, uma das vítimas é uma mulher de 44 anos, moradora da região, e a outra é um policial militar de 36 anos, lotado em um batalhão da PM do estado. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas no boletim.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Unimed de Volta Redonda, onde permaneceu em observação médica. O policial militar também recebeu atendimento e deverá comparecer posteriormente à 93ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento.

No local, o trânsito já havia sido desfeito no momento da chegada da guarnição policial. Um auto de infração foi confeccionado pela Guarda Municipal, e o veículo envolvido no acidente, pertencente ao policial, ficou retido na delegacia para perícia. O caso foi registrado na 93ª DP e será apurado.