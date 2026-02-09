Dois adolescentes de 14 anos são apreendidos com drogas no bairro Coqueiros

Dois adolescentes, ambos de 14 anos, foram apreendidos na manhã desta segunda-feira (dia 9) suspeitos de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar após informações indicarem a atuação de menores na venda de entorpecentes na região.

De acordo com a PM, policiais das equipes de Buscas e do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) montaram um cerco no local apontado pelas denúncias e conseguiram deter os dois adolescentes. Com eles, foi apreendido material entorpecente, que ainda passava por contabilização no momento do registro da ocorrência.

Os menores foram conduzidos à delegacia para apreciação da autoridade policial, que ficará responsável por definir as medidas cabíveis, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A ocorrência foi registrada na 93ª DP.

