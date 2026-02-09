Corpo de adolescente é encontrado às margens da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

O corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado na tarde desta segunda-feira (dia 9) às margens da Rodovia do Contorno, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por volta das 14h15 e mobilizou equipes do 28º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com a PM, agentes que atuavam em patrulhamento foram abordados por populares no acostamento, com a informação de que havia um corpo próximo à rodovia. A guarnição acionou o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), assumiu a ocorrência e realizou o isolamento da área para preservação do local até a chegada da perícia.

A vítima foi identificada como Rickelmy Winter Cornel, morador de Pinheiral. Um familiar informou aos policiais que o adolescente estava desaparecido desde o dia anterior e que buscas vinham sendo feitas por diferentes localidades.

A perícia técnica foi acionada e o caso será investigado pela 93ª DP (Volta Redonda), que ficará responsável por apurar as circunstâncias da morte. Até o momento, não há informações sobre a causa do óbito nem se há indícios de crime.