Polícia Militar detém três suspeitos e apreende mais de 600 pinos de cocaína, em Barra Mansa

Três homens, de 33, 23 e 19 anos, foram presos por suspeita de tráfico de drogas no início da noite desta segunda-feira (dia 9), em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada na Travessa Iracema, no bairro Getúlio Vargas, após denúncias de moradores.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes receberam informações de que o tráfico estaria ocorrendo dentro de uma construção abandonada. No local, foi montado um cerco, que resultou na detenção dos suspeitos e na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes.

Ao todo, foram recolhidos 671 pinos de cocaína, 28 pedaços de maconha, além de dois rádios comunicadores, três telefones celulares e R$ 40 em dinheiro. O material foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

Durante a condução de um dos detidos, segundo a PM, houve uma tentativa de fuga. O suspeito teria se jogado morro abaixo, provocando a queda de um policial junto com ele. Ainda conforme o registro, o homem tentou alcançar a arma do agente, momento em que outro policial efetuou um disparo de arma de fogo para conter a situação.

Os três suspeitos permaneceram à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais.

