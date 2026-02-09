Governador Cláudio Castro anuncia esquema de Carnaval com 26 mil agentes de segurança nas ruas

O governador Cláudio Castro anunciou, nesta segunda-feira (dia 9), o esquema especial de segurança e de serviços para o Carnaval, que contará com 26 mil agentes de segurança. Entre policiais militares e civis, agentes do programa Segurança Presente e do Corpo de Bombeiros, a equipe vai atuar em pontos estratégicos dos desfiles das escolas de samba, como a Marquês de Sapucaí e a Intendente Magalhães, além da Zona Sul e da região central, por conta dos megablocos. O reforço também vai se estender para as cidades turísticas da Região dos Lagos, da Costa Verde e Niterói. O Governo do Estado investiu mais de R$ 77 milhões no Carnaval deste ano.

– Queremos que todos possam ter um Carnaval tranquilo e de paz. O folião vai poder aproveitar esses dias de festa, e o Estado estará de prontidão para garantir que tudo transcorra com normalidade. Sabemos da nossa responsabilidade e vamos cumpri-la. Este é um dos maiores esquemas de segurança, planejado com inteligência e com o suporte de tecnologia – afirmou o governador Cláudio Castro.

O governo vai ampliar as ações de segurança com o uso de tecnologia de ponta, incluindo drones, câmeras de reconhecimento facial e sistemas de leitura de placas, além de 385 viaturas equipadas com câmeras embarcadas com reconhecimento facial. Todas as imagens captadas serão transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). O aparato vai garantir mais agilidade no atendimento de ocorrências.

A expectativa é de que mais de 6 milhões de foliões participem da festa em todo o estado. Na capital, a rede hoteleira já registra 83,7% de ocupação, com maior procura nas regiões da Zona Sul e do Centro. O Aeroporto Internacional deve receber mais de meio milhão de passageiros entre os dias 13 e 22 de fevereiro, alta de 23% em relação ao ano passado. Já a Rodoviária do Rio prevê a movimentação de quase 600 mil visitantes.

– O Rio segue como principal destino das pessoas nos dias de festa, e este será o terceiro maior Carnaval da história. A cada ano batemos recordes e percebemos que estamos no caminho certo com nossas ações pontuais e estratégicas de segurança. O Carnaval simboliza alegria, e queremos receber todos os foliões com proteção. O estado investe em todas as áreas, e o resultado se reflete em números – ressaltou o governador.

Segurança

A Polícia Militar vai mobilizar 12.550 agentes para o policiamento ostensivo e de proximidade. Equipes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) farão a segurança nos principais pontos turísticos da capital e a fiscalização da chegada de visitantes pela rodoviária, portos e aeroportos. Já o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) vai atuar de forma integrada com os batalhões do interior nas rodovias estaduais. O Comando de Polícia Ambiental (CPAm) realizará patrulhamento nas principais trilhas da capital.

No Sambódromo, o público que vai acompanhar os desfiles das escolas de samba contará com o apoio do CICC Móvel, drones, seis torres de observação e unidades especializadas, como o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), as Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) e o policiamento montado. A PM também criou um esquema especial de segurança para os dias de desfile na Intendente Magalhães.

Nos eventos com megablocos, a PM vai atuar com 21 pontos de revista e cinco pontos de bloqueio. Detectores de metais serão utilizados para impedir a entrada de objetos metálicos. Ao todo, 20 viaturas serão empregadas durante os eventos. A corporação também fará patrulhamento aéreo com aeronaves tripuladas, além do uso de drones com câmeras de reconhecimento facial para identificar foragidos em meio ao público.

O programa Segurança Presente vai atuar com um efetivo de mais de 200 policiais no entorno do Sambódromo e nos blocos que desfilam na capital. A novidade neste ano é a presença das equipes do Mulher Presente, com ações específicas e divulgação da rede de acolhimento e de enfrentamento à violência contra a mulher. A Patrulha Maria da Penha contará com 49 equipes atuando diariamente, com ações educativas e intervenção em possíveis casos de assédio e violência contra a mulher.

Mais de 3,5 mil policiais civis, distribuídos em equipes multidisciplinares com delegados, peritos criminais, legistas e agentes de delegacias especializadas, vão reforçar as unidades em todo o estado. A Polícia Civil também atuará como Agência de Inteligência Integrada, monitorando os eventos de rua e dando suporte às equipes operacionais. Na Marquês de Sapucaí, haverá ação conjunta com o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, além do efetivo extra, que estará no entorno, preparado para aplicar protocolos pré-determinados de acordo com cada ocorrência.

Lei Seca

Os agentes vão realizar ações educativas e de segurança. As equipes da Operação Lei Seca também vão fiscalizar os carros alegóricos antes da entrada na avenida, e seus condutores serão submetidos ao teste de alcoolemia e, em caso de positivo, poderão responder criminalmente. Mais de 240 profissionais estarão empenhados nas mais de 50 operações de fiscalização previstas para o período.

Bombeiros

O Corpo de Bombeiros vai empregar 10 mil militares. Desse total, 2,1 mil guarda-vidas atuarão na segurança de banhistas na orla e 2 mil integrarão equipes de pronta-resposta. Outros 350 bombeiros, capacitados para atendimentos pré-hospitalares, salvamento em altura e combate a incêndios, estarão de prontidão na Marquês de Sapucaí. Ao todo, 11 viaturas, entre ambulâncias, unidades de resposta rápida, de combate a incêndio e de salvamento, ficarão posicionadas em pontos estratégicos. A corporação também vai intensificar as ações na Região dos Lagos.



Cultura

A expectativa é de uma movimentação econômica de R$ 5,7 bilhões durante a folia. Na capital, o período deve gerar mais de 50 mil empregos. Por meio da Secretaria de Cultura, foram repassados R$ 40 milhões às agremiações do Grupo Especial. Também foram lançados editais que somam mais de R$ 20 milhões para os blocos de rua, bate-bolas e Folia de Reis. Também houve repasse de R$ 17 milhões por meio da Lei de Incentivo à Cultura, para os eventos durante o carnaval e os ensaios técnicos.



Conscientização



A Secretaria da Mulher vai realizar ações estratégicas para coibir crimes contra as mulheres. Mais de 280 agentes, 20 a mais que no ano passado, estão capacitados para realizar abordagens e ativar a campanha “Não é não! Respeite a decisão”, de enfrentamento ao assédio, na Marquês de Sapucaí e nos blocos de rua. As ações têm como objetivo prevenir comportamentos abusivos em eventos com grande aglomeração.

Transporte

A Secretaria de Transporte terá uma operação integrada com as concessionárias para a ampliação da oferta de transportes, além da redução de intervalos e extensão de horários. Trens e metrôs vão funcionar 24h entre os dias 13 e 18/02, e haverá viagens extras nas barcas. Os bondes de Santa Teresa não circulam nos dias 13, 14 16 e 17/02 e haverá restrições no domingo (15/02). A novidade para o transporte é que as linhas Charitas e Cocotá, das barcas, vão circular pela primeira vez durante o Carnaval, nos dias 16 e 18, respectivamente.

Os trens circulam sem interrupção das 4h de sexta-feira (13/02) até as 22h45 da Quarta-Feira de Cinzas (18/02). A estação Central do Brasil ficará aberta 24h e as demais estações abertas para desembarque após os desfiles. Os trens extras saem da Central do Brasil para Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo. Para atender os participantes dos megablocos, os ramais de Japeri e Santa Cruz vão ter intervalos reduzidos nos dias 14, 15 e 17/02 com ida a cada 15 minutos e volta a cada 20 minutos.

O metrô vai funcionar sem interrupções das 5h de sexta-feira (18/02) até as 23h59 da Quarta-Feira de Cinzas (18/02) com as linhas 1 e 4, entre Uruguai e Jardim Oceânico, e a linha 2, entre Pavuna e General Osório. O acesso ao Sambódromo será da seguinte forma: desembarque na estação Central do Brasil para o público que vai para os setores ímpares e concentração no “Balança mas não cai” e Terreirão do Samba. E desembarque na estação Praça Onze para os setores pares e concentração no edifício dos Correios.

Para os desfiles das escolas mirins (20/02), as estações Central do Brasil e Praça Onze abrem até as 1h de sábado (21/02). No desfile das campeãs, não haverá interrupção do metrô, que funcionará das 5h de sábado (21/02) até as 23h de domingo (22/02). A estação Presidente Vargas estará fechada de 14 a 17/02 e a da Cinelândia ficará aberta das 6h às 20h, de 14 a 17/02.

As barcas vão reduzir o intervalo e colocar viagens extras nos dias de desfiles de blocos na linha Arariboia: Cordão da Bola Preta e Cordão do Boitatá (14/02); Bangalafumenga e Vem Cá Minha Flor (15/02); Que Pena Amor, Sargento Pimenta, Brasília Amarela e Carrossel de Emoções (16/02); Fervo da Lud e Orquestra Voadora (17/02); Bloco da Anitta; e Monobloco (22/02). A Linha Paquetá atende o Bloco do Boto Marinho (01/03) e, pela primeira vez, as linhas Charitas e Cocotá vão circular durante o Carnaval, nos dias 16/02 e 18/02, respectivamente.

Turismo

Como ocorreu no ano passado, a Secretaria de Turismo vai atender os visitantes em um posto instalado no Posto 4 de Copacabana, por meio do projeto #tônoRio. As equipes, que contam com guias bilíngues, vão prestar informações para que os turistas possam explorar a cidade e conhecer as áreas turísticas do estado com segurança. No Sambódromo, foi instalado um lounge com atendimento poliglota no setor 9. A secretaria também vai distribuir o Guia de Segurança Turística, disponível em português, inglês e espanhol.

Consumidor

A Secretaria de Defesa do Consumidor reforça o trabalho durante o período do Carnaval com a campanha ‘Consumidor Consciente Dez, Nota Dez’ com um conjunto de ações que envolve fiscalizações, atendimento ao público e distribuição de material informativo com orientações sobre direitos do consumidor. Já o Laboratório Itinerante do Consumir vai percorrer os blocos e a Marquês de Sapucaí identificando, em poucos segundos, por meio de um laboratório portátil, bebidas destiladas adulteradas ou fora do padrão do fabricante.