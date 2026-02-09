Homem com 10 passagens pela polícia é preso após tentativa de assalto a loja na Amaral Peixoto

Um homem de 44 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (dia 9) após uma tentativa de assalto a um estabelecimento comercial na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda. A ação foi frustrada graças ao acionamento rápido da Polícia Militar e ao monitoramento por câmeras de segurança.
De acordo com a PM, a equipe do programa Bairro Presente foi acionada por uma transeunte, que informou que a loja estava sendo assaltada naquele momento. No local, os policiais encontraram a funcionária do estabelecimento, de 30 anos, bastante abalada. Ela relatou que o suspeito afirmou estar armado e exigiu todo o dinheiro do caixa. Mesmo sob ameaça, a vítima não entregou os valores.
Diante da resistência, o homem deixou o local sem levar nada. As imagens das câmeras internas foram repassadas ao sistema de monitoramento, que passou a acompanhar o deslocamento do suspeito. Ao sair de um estacionamento, ele trocou de camisa para tentar despistar a polícia, mas acabou localizado e abordado durante patrulhamento.
A vítima reconheceu o suspeito, que foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia. Ele foi autuado por tentativa de roubo e permaneceu preso à disposição da Justiça. O caso foi registrado como roubo tentado a estabelecimento comercial.
Segundo a Polícia Militar, o acusado já possui um extenso histórico criminal, com 10 passagens pela polícia. Entre os registros, constam sete ocorrências por roubo, além de uma por embriaguez ao volante e direção sem habilitação, uma por estupro e uma por porte ou posse ilegal de arma de fogo. O homem havia deixado o sistema prisional em maio de 2025.