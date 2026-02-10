FERJ define horário da partida entre Vasco e Voltaço pelas quartas de final do Cariocão

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) confirmou, nesta segunda-feira (dia 9), as datas e os horários das partidas das quartas de final do Campeonato Carioca.

Terceiro colocado no Grupo A da Taça Guanabara, com 11 pontos, o Voltaço terá pela frente o Vasco da Gama. O duelo acontecerá no sábado (dia 14), às 21h30, no Estádio de São Januário, na cidade do Rio de Janeiro.

Em caso de empate no tempo normal, a vaga para a semifinal da competição será definida nas cobranças de pênaltis.

O volante Bruno Barra, que também é capitão da equipe, falou sobre a expectativa para o confronto do próximo sábado, contra a equipe cruzmaltina.

“Graças a Deus, este objetivo foi alcançado. É claro que nós queríamos que essa partida fosse na nossa casa, o que infelizmente não foi possível. Vamos trabalhar firme nesta semana e analisar os pontos que podemos explorar para conquistar a classificação lá em São Januário”, afirmou o capitão do Esquadrão de Aço.

Foto: Divulgação