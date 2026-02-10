Ação de monitoramento da 90ª DP apreende 12 kg de cocaína e prende três narcotraficantes em Volta Redonda

Uma operação de monitoramento realizada por policiais civis da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) resultou na prisão de três traficantes e na apreensão de aproximadamente 12 quilos de cocaína, na manhã desta terça-feira (dia 10), no bairro Roma, em Volta Redonda. A ação faz parte de um trabalho contínuo de combate ao tráfico de drogas na região.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos possuem ligação com a facção criminosa Comando Vermelho. Ao todo, foram apreendidos 2.100 pinos de cocaína, que seriam distribuídos em bairros de Barra Mansa, após passagem por Volta Redonda.

Monitoramento e investigação

As investigações tiveram início na última semana, quando agentes da 90ª DP, sob coordenação do delegado titular Marcus Montez, identificaram a possível remessa de uma grande quantidade de entorpecentes oriundos da cidade do Rio de Janeiro. As informações apontavam que a droga teria como destino o bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa, utilizando o bairro Roma, em Volta Redonda, como ponto intermediário.

Segundo a Polícia Civil, ambas as localidades são dominadas pelo mesmo líder criminoso, vinculado à facção Comando Vermelho. Com o avanço das diligências e levantamento de dados, e com o apoio da Subgerência de Segurança dos Correios, os investigadores foram informados de que encomendas suspeitas destinadas ao bairro Roma começariam a ser enviadas a partir do dia 9 de fevereiro. Diante disso, foi montado um esquema de campana, com revezamento de equipes policiais.

Prisão em flagrante

Na manhã desta terça-feira, por volta das 10h30, os agentes observaram a movimentação suspeita de dois homens em uma motocicleta, nas proximidades da Estrada Francisco Villela Arantes, no momento em que um veículo dos Correios transitava pelo local.

Os indivíduos, de 20 e 26 anos, permaneciam em atitude suspeita. Em seguida, um terceiro homem, de 29 anos, saiu de sua residência e recebeu uma encomenda entregue pelos Correios. Logo após, a dupla da motocicleta se aproximou.

Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram a abordagem imediata, logrando êxito em apreender uma caixa contendo 2.100 pinos de cocaína, totalizando cerca de 12 quilos da droga, além de efetuar a prisão dos três envolvidos.

Encaminhamento

A carga de entorpecentes foi apreendida e os suspeitos foram conduzidos à 90ª DP, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos legais, os presos serão transferidos para o sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação