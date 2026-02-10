Tentativa de homicídio: Homem é baleado por dupla de moto em Rio Claro e levado para a Santa Casa de BM

Um homem de 29 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio nesta terça-feira (dia 10), em Rio Claro. Segundo informações preliminares, ele deu entrada ferido por disparos de arma de fogo na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e encaminhada para investigação na 90ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a PM, a guarnição foi acionada após a informação de que a vítima havia chegado à unidade hospitalar com ferimentos provocados por tiros. Em contato com os policiais, o homem relatou que dois suspeitos em uma motocicleta Honda Titan preta, ambos com os rostos cobertos, efetuaram vários disparos em sua direção.

Ainda segundo o relato, o crime ocorreu no local de trabalho da vítima, uma oficina mecânica situada no município de Rio Claro. O tio da vítima, um homem de 56 anos, proprietário do estabelecimento, foi atingido por um tiro de raspão no rosto sem gravidade e atendido no Hospital Nossa Senhora da Piedade.

Ambas as vítimas afirmaram não saber informar a motivação do ataque. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que vai apurar autoria e circunstâncias da tentativa de homicídio.