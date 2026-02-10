Agora: Deslizamentos fecham totalmente a Serra das Araras e provocam longo congestionamento na Dutra

A Serra das Araras foi totalmente interditada na manhã desta terça-feira (dia 10) no sentido Rio de Janeiro, após registros de deslizamentos de terra. A interdição provocou um congestionamento que ultrapassa 15 quilômetros, afetando diretamente motoristas que seguem em direção à capital.

De acordo com as informações atualizadas por volta das 10h, o tráfego está completamente parado na pista expressa entre os quilômetros 235 e 229, no trecho de Piraí. Os pontos mais críticos estão localizados nos quilômetros 229 e 224, onde houve ocorrência de deslizamentos.

Equipes da concessionária CCR RioSP estão no local realizando os atendimentos e avaliando as condições da pista. Até o momento, não há previsão oficial para liberação do trecho.

A orientação aos motoristas é evitar a Serra das Araras e, se possível, adiar a viagem ou buscar rotas alternativas, já que o congestionamento segue intenso e sem previsão de normalização.

A concessionária deve divulgar novas atualizações ao longo do dia conforme o avanço dos trabalhos.

Foto: Divulgação/RioSP